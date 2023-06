Moyenne 3,4/5Harrison Ford, 80 ans, y joue délicieusement avec son âge et forme un duo épatant avec une Phoebe Waller-Bridge qui dynamite le récit grâce à une énergie inépuisable et un solide sens du second degré. Résultat : on se régale d’un bout à l’autre…Le réalisateur a su mêler action, humour et émotions autour d’une passionnante quête archéologique conçue pour satisfaire fans et néophytes.Malgré le grand âge de l'aventurier, ce dernier volet reste fidèle aux codes de la saga : de l'action, de l'exploration, de l'humour et aussi des références qui raviront les fans de la première heure.Mais l’ensemble est un ravissement, entre morceaux de bravoure et touchante mélancolie d’un personnage qui a vu son monde s’effondrer (plus de Marion adorée ni de fiston).Avec ce film, James Mangold n’accompagne pas seulement de la manière la plus digne et élégante possible le personnage d’Indiana Jones vers la sortie, il prend aussi le «grand film populaire américain» par les épaules, fermement mais sans agressivité, avec un doigt de tendresse même, pour lui dire qu’il serait peut-être enfin temps de passer à autre chose.Dans un cinéma hollywoodien contemporain gangrené par le conformisme et les formules, la simplicité d’un film qui défend chaque seconde le plaisir du bon vieux cinoche, vient prouver que c’est toujours dans les vieux pots qu’on fait les meilleures soupes. Du cinéma avec un grand C, à consommer à volonté. Et surtout sans modération.Rythme de dingue, courses-poursuites à n’en plus finir en voiture, en tuk-tuk ou à pied, seconds rôles plus parfaits les uns que les autres, destinations plus exotiques les unes que les autres, sans compter son lot de murènes et de scorpions pour compliquer les choses : ce cinquième volet remplit toutes les cases du cahier des charges (...).Nos espoirs d'une conclusion épique s'envolent définitivement avec Le Cadran de la Destinée. Reste un Indiana Jones sympa à suivre, complet mais un peu sage.Mangold succède à Spielberg pour conclure la franchise qui fit d’Harrison Ford une superstar et mène à bon port un récit longtemps mécanique jusqu’à un final chargé d’émotion.Mais Mangold cherche moins à transfigurer le personnage que la forme. D’où une sublimation de cinéma d’aventure, à la recherche d’un point de fusion dans plusieurs séquences de poursuite d’une beauté si éclatante qu’elles se déchaussent quelque peu du récit et suspendent le film dans une stase esthétique.Un vrai moment d'émerveillement, quasi enfantin, comme la franchise n'en avait jamais connu jusqu'ici. Et qui justifierait presque à lui seul l'existence de ce Cadran de la destinée.De courses-poursuites mémorables en multiples clins d’œil aux films précédents, Harrison Ford porte toujours aussi bien le chapeau, et le mythe prend un grand coup de fouet.(...) à peine sorti d’un prologue (potable) qui ravive les traits de l’Indy quadragénaire au temps de sa course contre les nazis, on bascule dans le présent pour s’enliser dans des prouesses davantage à la portée d’un vieux monsieur [...] Mangold maintient finalement Ford dans la sénescence, peut-être conscient que les rajeunissements numériques ont déjà été ringardisés par FaceApp.