Fast and Furious X...que dire, le premier Fast and Furious, Vin Diesel sortait de Pitch Black (un bon film de science-fiction avec un budget de 25 Millions de dollars) ou il était parfait dans le rôle, Paul Walker obtenait un rôle principal et nous découvrions Michelle Rodriguez, bref, une nouvelle génération d'acteurs, le film n'était pas génial, mais c'était correct dans le genre, sachant que le budget était de 40 Millions de dollars, puis surtout il y avait un « semblant » de réalisme sur fond d’enquête policière.Je suis passé du premier aux x, déjà plein de personnage que je connais pas, rien n'est expliqué, si tu n’as pas vu les films entre, tu comprends pas grand-chose, surtout que tu as des personnages (avec la majorité qui ont tous des bras gros comme des cuisses), c'est plus proche du « clin d'oeil » que vraiment utile à l'histoire, le comble une fois sur deux ils se tapent dessus (sans jamais réellement la moindre marque de coup....tu as même deux filles qui se battent, elles passent par une vitre en verre, une prend à pleine main le verre, pas une seule coupe ou goutte de sang et balance à l'autre, pareille, pas la moindre égratignure...tu as même le fils de Vin Diesel qui tue des gens et ça passe...je parle mêmes par des combats à 2 ou 3 contre 15...). Le film insiste sur « la famille », jusqu'à l’écœurement avec des dialogues d'une niaiserie. Le méchant du film, Jason Momoa est risible (je trouves même qu'il y a un un fond d'homophobie dans le traitement du personnage, le mec très costaud, qui met du vernis, fait des couettes ect mais qui se prends une branler en moins d'une minute par la caricature viriliste interprété par Vin Diesel pourtant tu sens qu'il est plus bouffi que costaud...). Enfin les cascades nanardesques (il y a une notamment, ils ont trop joué à Rocket League), ça va être dure à battre, jamais j'ai cru une seule fois ce que je voyais à l'écran, combien de fois je me disais « ils vont pas faire ça...ah si...au secours ». J'ai jamais ressentie la moindre émotion, la moindre peur (pour les "héros"), rien est "palpable", tout sonne faux. Et évidement ça fini par un Clffhanger...Quand je pense que le film à coûtait 340 millions de dollars...les producteurs se sont foutu de moi (cynisme quand tu nous tiens), je serais à leur place, j'aurais honte.Pour rester poli : L'essence même du film bidon.