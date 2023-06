Face à la polémique, Dannie Carlone, artiste chargé des décors sur God of War Ragnarok, a pris la parole. Dans un message posté sur Twitter, il rappelle que les 30 fps de Starfield sont “un choix, pas le signe d’un jeu inachevé”. “J'imagine qu'ils veulent opter pour un look homogène et moins pop in”, écrit-il, sur un témoignage vu par plus de 100.000 personnes. “(Bethesda) veut pousser les visuels à un niveau élevé à cette échelle”. De quoi faire écho aux propos de Todd Howard. En l’absence d’un mode à 60 fps, l'équipe peut mettre le paquet sur la résolution, la qualité d’images, la contemplation.