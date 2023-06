Otaxou a eu la superbe idée de tester la ROG ALLY en tant qu'Ordinateur principal et...Ca fonctionne vachement bien en vrai O_o ! De peur d'avoir mon ordinateur qui ne démarre pas, j'aime bien avoir un petit ordinateur d'appoint de secours, pour bosser quand même si il y avait un problème, et c'est vraiment pas mal !En plus, avec le mini clavier bluetooh et une souris, BOUM, VALORANT EVERYWHERE B*TCHES !