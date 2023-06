Yo,Je profite du fait que le jeu soit actuellement à 10 € sur le Microsoft Store pour tous les possesseurs du Gold ou du Game Pass Ultimate (c'est l'équivalent de 9300 points Rewards), pour mettre en avant ce petit party game à la DA plutôt cool et et au gameplay simpliste mais très fun grâce à ses différents modes de jeu, vous l'avez lu dans le titre : Cake Bash.Pour les plus pressés, la vidéo est plus bas et présentera bien une petite partie des modes de jeux disponibles, ainsi que le concept, pour les autres, je vais vous en faire une petite description plus détaillée.Concrètement, on est sur du party game avec 2 types de modes de jeux, à savoir les Rumbles et les mini-games. Dans les modes rumbles, le gameplay est plus interactif entre les joueurs, puisqu'ils ont la possibilité de frapper, esquiver ou ramasser des armes. Dans les mini-games, c'est au plus rapide et plus précis de gagner.Pour la faire courte, vous contrôlez une pâtisserie de votre choix, au parfum de votre choix aussi, et vous vous engagez alors dans une lutte contre les autres pour devenir le meilleur gâteau. Pour se faire, vous gagnerez des points selon votre classement à chaque partie, et entre 2 phases mini-game/rumble, vous aurez la possibilité d'acheter avec vos points, des éléments décoratifs pour obtenir le meilleur score à la fin du tournoi.Je vous laisse maintenant avec un petit aperçu de différents modes de jeu dont dispose cet très bon party game qu'est Cake Bash, en espérant que certains y trouveront un intérêt, en sachant qu'il est évidemment jouable autant en ligne que sur la même console.Note : il est habituel affiché au prix de 20 €, et il est possible que le jeu soit aussi disponible en réduction sur Playstation et Switch en ce moment, donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à vérifier.