Jeux Vidéo



L’avenir de PlayStation passera par les jeux service, les portages PC et les nouvelles IP



Ce que nous prouve le Business Segment Meeting 2023, c’est que Sony mise largement sur le Live Service pour les années à venir. En plus de s’appuyer sur les recommandations de Bungie pour greenlighter des jeux service, le géant japonais va puiser dans ses réserves pour multiplier les business models. Alors que le Live Service ne représentait que 12 % des investissements durant l’année fiscale 2019, il représentera 60 % des investissements lors de l’année fiscale 2025 (contre 40 % pour les jeux traditionnels). Une sacrée évolution qui peut même être considérée comme un véritable tournant dans la politique du constructeur.







Hermen Hulst a rappelé que Sony a actuellement dix jeux service en développement. Si cela peut faire peur à certains, il a quand même tenu à clarifier que cela ne signifiait pas que Sony allait faire 10 clones de Fortnite ou de Destiny :



Nous comprenons l’environnement concurrentiel qui existe et l’investissement en temps des joueurs qu’offrent les jeux service. Et nous voulons proposer des jeux de la plus haute qualité.



Les PlayStation Studios produisent toute une série de jeux que l’on pourrait qualifier de « services en direct », en ciblant différents genres, différents calendriers de sortie et à différentes échelles. Nous créons également des jeux pour différents publics, et je suis convaincu que nous avons réussi à créer des mondes et des histoires que les fans de PlayStation adorent.



Rappelons qu’en moins de deux ans, PlayStation a fait l’acquisition de Bungie, Haven Studios et dernièrement Firewalk Studios, trois entités dédiées au développement de jeux service.



La période de la Summer Game Fest est devenue au fil des années un évènement majeur du jeu vidéo qui a même supplanté l'E3. L'édition 2023 est intéressante car elle se déroule presque à mi-parcours des consoles "new-gen", presque 3 ans se sont déjà écoulées et sur beaucoup de points, elles n'ont pas fait vraiment leur preuve.Du côté de chez Sony, on a l'impression qu'il n'y a pas eu grand-chose : God of War Ragnarök et Horizon 2 qui sont aussi sur PS4, Ratchet & Clank Rift Apart, Demon's Souls et Returnal qui sont assez de niche en plus, à part le PSVR2 qui est une sacrée prise de risque, aprés pourquoi faire des efforts vu que la PS5 se vends par palette ? Mais pour la suite ? Après Spiderman 2 et Wolverine, Sony a-t-il vraiment la capacité de faire du renouvellement de "gros" jeu ? Comme Microsoft avec leur armada de studios internes ?Vu les temps de développement quand on voit des news parlant de nouveaux jeux de Naughty Dog, cette fournée de nouveaux jeux ne sera pas plutôt pour la PS6 ? En plus on a bien vu lors de leur Showcase que PlayStation n'a plus rien à nous montrer. Alors il y aura évidements les jeux tiers, mais cela ne fait pas tout. Ne serait pas t'il le moment à presque mi-parcours de cette gen de revendre sa PS5 et passer sur XSX ?Vous ne pensez pas que c'est le moment, qu'ils vont profiter de ce Showcase pour enfoncer Sony & sa PS5 ? Et montrer qu'enfin les jeux sont là, la rotation avec les différents studios de MS et Bethesda (et bientôt Activision/Blizzard) va enfin se faire, avec des grosses exclus qui sortiront de façon régulière ? Alors oui la plupart des licences XBox n'avaient pas l'aura des jeux PlayStation, mais MS a pris son temps, beaucoup trop même pour observer le marché et peaufiner tout ça. En plus l'époque la ludothèque de MS avait la réputation d'être trop bourrine, mais justement ne pensez-vous pas que bientôt, la ludothèque XBox sera obligatoirement plus variée ? Avec tous ces studios hétéroclites ?Et on a bien vu lors du showcase Sony, le plus gros problème, c'est la direction que prends Sony avec leur fameuse "Phase 2". Alors stratégiquement c'est surement la direction à prendre, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse en tant que joueur. On avait bien vu il y a quelques temps, avec les annonces des jeux multi sur des licences comme The Last of Us et Horizon, que Sony veut miser beaucoup plus sur les jeux mobiles, les jeux à service et surtout le faire bien pour s'imposer dans ce secteur (il y a qu'à voir la supervision faite par Bungie et le report du jeu basé sur The Last of Us)… Les jeux solo / narratif ça coute cher, c'est long à développer, et en plus c'est dur pour eux faire des microtransactions. Les jeux multi, les GAAS, plus rapide à développer et ça crée de la rétention de joueurs qui leur rapportera plus d'argent et qui va les aider à imposer le PS+ . Donc les expériences solos / narrative se feront plutôt du côté de MS prochainement ?Mise à jour (plus ou moins) des articles :