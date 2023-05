Fairgames, Concord et Marathon : Sony place ses pions dans le domaine du jeu à service

On ne va pas faire les surpris vu les nombreuses déclarations de Jim Ryan sur le sujet et à force de parler d'ambitions autour des jeux à service, il était temps de commencer à en voir la couleur, au point même de se demander pourquoi l'éditeur n'en a pas profité pour balancerafin d'avoir son carré de présentation.Mais ce ne sera qu'un trio estampillé PlayStation Studios avec pour commencer(ou Fairgame$), la première production du studio Haven de Jade Raymond dont on attendra le gameplay mais on sait à quoi s'attendre : du-like (en gros du braquage), sur PC comme sur PlayStation 5.Les rumeurs allaient dans ce sens et comme prévu même si assez surprenant, Bungie va ressusciter sa franchise, ou plutôt seulement le nom et l'univers puisque l'on quittera l'univers solo pour du full PVP (en unité ou par équipe de 3).Classique aujourd'hui, mais néanmoins la volonté d'apporter un peu d'originalité par un système saisonnier qui verra évoluer le scénario, et des « zones persistantes et évolutives », prenant exemple d'une team parvenant à découvrir avant tout le monde un artefact qui ouvrira un nouveau terrain de jeu pour le reste de la communauté sur le même serveur.Pas de date pour lui non plus, et contrairement aux deux autres de cet article, Sony tient sa promesse de laisser Bungie évoluer un peu à part dans l'organigramme, et proposera donc son jeu sur Xbox Series en plus des versions PlayStation 5 et PC.Enfin, voici, ou plutôt voici un teaser peu éloquent pour la première production de Firewalk, dernier rachat en date des PlayStation Studios. Encore un jeu à service avec une orientation PVP saupoudré de SF, d'ores et déjà prévu pour 2024 sur PC et PlayStation 5, et si vous voulez savoir à quoi vous attendre, contentez vous de ces mots du réalisateur :D'accord.