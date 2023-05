Alors que nous n'avons toujours pas de date de sortie (peut-être apres le Playstation Showcase qui sait), nous apprenons aujourd'hui que la demo de Final Fantasy XVI commencera au tout debut du jeu et que sa sauvegarde sera transferable vers le jeu complet.Elle devrait durer autour des deux heures et permettra aux joueurs de découvrir les premiers moments de l'aventure de Clive, le protagoniste principal. Nous aurons ainsi l'occasion de le voir plus jeune alors qu'il sert en tant que Premier Bouclier de Rosaria pour protéger son frère Joshua.Nous apprenons aussi que comme pour Final Fantasy VII Remake à l’époque, Final Fantasy XVI sortira bien complet et fini puisqu'aucun patch Day One ne sera proposé a la sortie du jeu (bien que rien n'exclue une mise a jour dans le futur si des bugs sont trouvés).