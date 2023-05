"Je me fiche du réalisme dans les jeux, et je ne dis pas que le jeu est mauvais. Pour moi, le gameplay est toujours la chose principale et souvent la seule chose dont je me soucie. Mais selon moi, ce jeu est assez fade et vieillot, et étant donné l'importance que les graphismes semblent avoir pour d'autres, j'ai pensé que cela valait la peine d'en discuter." David Jaffe, créateur de God of War[IMG=500http://www.gamekyo.com/media226954.html]