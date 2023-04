Hello.j'ai une tite question pour ceux qui jouent à Loop Hero et qui l'ont fini.Au chapitre 4, mon roque se fait laminer par le premier Boss.Après 20 rounds, mon perso à genre 2.400hp grâce a mon armure.Mais le Boss me fout des baffes a 1.700hp.Du coup, je fous des "étagères antiques" qui donnent 1hp par ressource trouvé en expédition... Mais chez moi, les "étagères antiques" ça me donne 0hp.Du coup, je suis bloqué sur le premier boss car j'ai pas assez de vies pour tenir face à lui.Et ce même avec un attack speed de 350%.Si quelqu'un sait pour "étagères antiques" ne fonctionne pas... nerf? bug?Ou est-ce que c'est moi comprend pas son fonctionnement...Enfin, voilà.Merci pour toute aide.Je delete après avoir eu ma réponse.