Ghostwire : Tokyo (Xbox) - Folklore, nouveaux concepts, frustration

Ghostwire : Tokyo est enfin disponible sur Xbox, après la fin de sa période d'exclusivité sur PlayStation. Mais le jeu en vaut-il la chandelle ?

Par Jez Corden



Ghostwire : Tokyo débarque sur Xbox le 12 avril, rejoignant ce qui s'annonce comme un line-up relativement solide pour la console de Microsoft. Le jeu était auparavant une exclusivité PlayStation temporaire, signée avant que Microsoft ne rachète ZeniMax en 2021. Après un an sur PC et PS4, Ghostwire : Tokyo passe enfin la ligne verte du côté de la Xbox, en vente au détail et sur le Xbox Game Pass. Mais le jeu en vaut-il la chandelle ?



La semaine dernière, j'ai de nouveau revisité Ghostwire : Tokyo. Je dis bien une fois de plus, car j'avais tenté de tester le jeu sur PC l'année dernière, mais malheureusement, des problèmes de performances combinés à mon PC de jeu vieillissant ont tout simplement rendu l'exécution du jeu impossible. Je me suis dit qu'il serait idéal de revenir et de revisiter le jeu sur la version Xbox Series X. Un an de mises à jour et le soutien des ingénieurs de Microsoft devraient permettre d'obtenir une expérience de meilleure qualité, me suis-je dit. Malheureusement, le résultat est mitigé.



Le problème le plus flagrant des versions XBox Series de Ghostwire : Tokyo est la performance du jeu. Sur Xbox Series X, le taux de rafraîchissement du jeu est très variable. Parfois, au détour d'une rue, les performances passent inexplicablement de 60 images à 30 ou moins, bien que cela semble être pire dans certaines zones et à cause de certains effets (comme les effets de pluie granuleux du jeu). N'oubliez pas non plus le "mode qualité", qui introduit un délai d'entrée au ralenti déconcertant qui rend le jeu totalement injouable. De plus, le jeu se dérègle légèrement lorsque vous vous déplacez dans la ville, ce qui crée un étrange tremblement qui est irritant une fois que vous l'avez remarqué. L'extension Spider's Thread, axée sur les missions, ne souffre pas des mêmes problèmes de performance et de saccades que j'ai remarqués, ce qui me laisse penser que les problèmes proviennent de la lecture en streaming du monde ouvert du jeu. Hélas, j'espère que ce n'est pas irrémédiable.



Malgré ces problèmes, j'ai apprécié Ghostwire : Tokyo, mais il s'est trop souvent senti en dépit de lui-même. Les problèmes de performance ont sérieusement dégradé l'expérience sur Xbox Series X, et je ne peux pas confirmer s'ils seront corrigés ou non le jour du lancement. Vous pouvez au moins l'essayer par vous-même sur le Xbox Game Pass pour suivre l'évolution des performances au cours des prochaines semaines. Je recommande vivement d'attendre les correctifs de performance avant de se lancer, car cela nuit vraiment à l'expérience, vous éloignant régulièrement de l'environnement immersif et de l'atmosphère impressionnante du jeu.



Le manque de cohérence dans les performances du jeu contribue à une variété de problèmes inutiles qui empêchent Ghostwire : Tokyo n'atteint pas le niveau de qualité qu'il aurait pu atteindre.



Ghostwire : Tokyo est un jeu atmosphérique et quelque peu ambitieux, avec un monde semi-ouvert vertical parsemé d'horribles créatures et de quêtes secondaires imprégnées de folklore, au cœur d'une intrigue de thriller surnaturel. Les combats du jeu sont d'abord lents, mais ils deviennent de plus en plus satisfaisants au fur et à mesure que vous débloquez des pouvoirs. La magie élémentaire se mêle à des éléments de furtivité pour faire bonne mesure. Malheureusement, tout ce que Ghostwire : Tokyo est paralysé par les terribles performances du jeu sur Xbox, ce qui fait du jeu une véritable corvée.



Points forts



+ Un cadre fantastique moderne intéressant avec de fortes touches surnaturelles.

+ Des combats satisfaisants aux effets spectaculaires

+ Un monde détaillé et atmosphérique rempli de folklore



Inconvénients



- Les quêtes secondaires répétitives fatiguent presque immédiatement.

- Les améliorations essentielles à la qualité de vie du jeu sont enfermées dans un terne grinding d'EXP.

- Performances médiocres sur Xbox, même en mode "performance".



Quand on voit Ghostwire: Tokyo, c'est la question que tous le monde se pose. Microsoft devrait il arrêter les consoles, et devenir entièrement multi plateforme et se concentrer sur l'édition ?Source et le test complet : https://www.windowscentral.com/gaming/ghostwire-tokyo-xbox-review A noter aussi queBref, imaginez si les quelques exclus MS sortaient aussi sur PS5… Je comprends mieux ces histoires de risque de downgrade volontaire des COD si MS achète Acti/Blizzard