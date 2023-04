Yo,Comme d'habitude, en vidéo, une petite présentation du jeu. J'ai pu y jouer plusieurs heures maintenant sans m'essayer à la construction. Si le jeu sera probablement répétitif dans ses objectifs, ce sont les constructions des joueurs qui permettront de renouveler l'expérience et on espère franchement que les dév' auront un bon suivi pour offrir de nouveaux pièges, de nouveaux skins pour "varier" les décors, et de nouveaux ennemis.En attendant, pour ceux n'ayant pas la volonté de se lancer dans le jeu, voilà un petit aperçu de ce qu'ils proposent d'un point de vue shooter.