Suite et fin de notre let's play complet sur les Boucliers de Quetzalcoatl : Georges et Nico vont ils survivre à la grande éclipse et à la menace du retour du Dieu Tezcatlipoca !Bagarre, puzzles et boobs au programme ! Bon visionnage !PS : encore quelques problèmes d'échos de temps en temps mais c'est réglé en cours de vidéo.Pensez à vous abonner !