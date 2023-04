6ème vidéo de notre let's play sur Les Boucliers de Quetzalcoatl avec notre visite de l'Île aux Zombie, une jungle infernale et une tournage de cinéma déjanté !PS : désolé pour les petits problèmes de son.Pensez à vous abonner !- La chaine Twitch de Twinsen : https://www.twitch.tv/twinsengameforever- Le site collectif : https://www.gameforever.fr

posted the 04/01/2023 at 07:00 PM by obi69