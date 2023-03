Satisfait ou mitigé ?



Entièrement convaincu pour ma part, les possibilités ont l'air illimités avec la création d'objets. Cela reprend l'univers de BOTW mais en poussant les idées visiblement au maximum.



J'ai vu souvent revenir le coté "1.5" avant la présentation, ici ça n'a pas l'air d'être le cas, on peut faire confiance a Nintendo pour faire une suite sachant se démarquer de son prédécesseur (comme Majora's Mask par rapport à Ocarina of Time) grâce a son gameplay ainsi que son ambiance comme le montre cette aperçu du jeu.



Le monde ouvert a l'air encore plus immense que pour Breath of The Wild, avec les îles célestes qui ont vraiment du charme.

Je suis totalement confiant, maintenant a voir bien entendu l'aventure sur sa globalité pour avoir une idée plus précise du reste, le scénario, les donjons...



Je n'ai qu'une chose à dire : Vivement le 12 Mai !!