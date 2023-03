Yo,Nouvelle présentation de jeu à travers un mini-test cette fois pour tous les amoureux de Point n Click : Bad Dream Coma.Pour la faire simple, chaque choix que vous allez faire devra être pris avec grand soin, le jeu comportant de nombreuses fins et une fin peut passer à la trappe simplement parce que vous n'aurez pas ramasser un objet à un instant T, et qui aura disparu plus tard. Ambiance glauque, choix immoraux et viscéraux, entièrement dessiné à la main, pour les curieux, une vidéo rapide pour présenter le jeu et son concept !