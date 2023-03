Je reviens cette semaine sur un jeu très ambitieux sorti en 1989 sur Amiga et Atari ST, un mix de jeu d'aventures avec analyseur syntaxique, de jeu de combat et même de combat spatial : The Kristal.Tiré d'une pièce de théâtre jamais aboutie, retour sur ce soft unique et singulier de la période 16 bits, où toutes les expérimentations étaient alors possibles.A titre d'exemple, le jeu tenait sur 4 disquettes pleines à craquer, avec une disquette rien que pour l'introduction du jeu (avec une synthèse vocale d'une qualité incroyable). On n'avait peur de rien à l'époque ...