Et encore une petite vidéo pour le très attendu PSVR2Je précise que je n'ai pas acheté le casque mais j'ai pu l'avoir une semaine à la maison par un très bon ami. Vraiment agréablement surpris par ce que Sony nous a dessiné, même si la qualité des lentilles fait défaut malgré la techno embarqué avec l'Oled et le Foveal.Je ne me suis pas attardé sur les jeux, mais horizon m'a mis une vraie belle baffe technique.Je dois avouer que je commence a clairement en avoir marre d'avoir seulement des petits jeux smartphones ou presque en VR, alors que des experiences triple A comme Alyx nous on transporté dans des mondes hallucinant. C'est cela que je veux voir et même si Horizon ne révolutionne rien, cela fait tellement du bien d'avoir ce genre de production sur nos casques.Si seulement il pouvait les sortir sur pc pour tirer pleinement sur le rendu et se prendre d'énormes claques.GT 7 est vraiment très sympa et Resident aussi même si j'avais pu le faire sur pc avec des mods.Là on a un casque avec une PS5 plug and play super facile à utiliser et convaincant.Brefen espérant que cela vous plaise.