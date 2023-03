Jeu Fini

J’avais commencé la premier Grandia il y a 5/6 ans et j’avais arrêté vers le premier quart car un autre jeu lui était passé devant. Profitant de la compile sortie sur Switch j’ai hésité a recommencer ce dernier ou a lancer le 2, j’ai choisi le 2 histoire de rester un peu dans la sixième generation (je venais de finir Metroid Prime Remastered).- Persos attachants- Le doublage jap- De bonnes pistes musicales- Bon charadesign- Du tour par tour dynamique- Durée de vie honnête- Ultra linéaire- Histoire quelconque- Décors trop classiques- Peu de challenge- Remaster fainéantParadoxalement malgré une certaine sympathie pour le jeu, je ne retiens pas grand-chose de Grandia 2. Alors oui les persos sont plutôt attachants, l’OST comporte quelques belles pistes et le système de combat est plutôt dynamique pour du tour par tour (genre auquel je n’accroche plus trop), mais tout le reste est vraiment trop peu intéressant pour le faire sortir de la masse.J’ai eu l’impression d’être devant une sorte de RPG narratif, un jeu ultra linéaire a la FF13 ou il est quasi-impossible de retourner en arrière, ou il n’y a aucune quête secondaire, aucune zone annexe (a part celle vers la fin qui permet de récupérer le double XP, mais qu’on visite déjà une fois dans la trame principale), aucun boss caché, aucun post game, bref une ligne droite qui va même jusqu'à t’imposer les personnages selon les passages du jeu et ça même lors du boss de fin. Le pire étant que le scenario est ultra convenu même pour l’époque et que les environnements manquent globalement d’originalités, heureusement le jeu n’est pas trop long ce qui fait passé la pilule (moins d’une trentaine d’heures).A coté de ça ce remaster HD est trop fainéant entre les quelques ralentissements, les cinématiques et effets 2D ultra pixelisés digne d'une video Youtube en 240p et surtout le manque cruel d’un mode vitesse x2 ou x3 ce qui rend les combats imbuvables à devoir toujours se retaper les 10/15 mêmes secondes d'animation a chaque lancement d’une grosse attaque ou magie. Ah et j’ai aussi eu un crash âpres l’un des combats les plus long du jeu, joie.Heureusement nous avons eu le droit pour cette ressortie a une traduction française et au doublage japonais (ce qui donne lieu a quelques rares décalages entre l’apparition des boites de dialogues et ce qui est doublé a l’écran).