Sommaire :00:00 - Intro00:43 - La Genese04:02 - Les Dev Kits 36007:39 - Fini l'entrainement10:21 - À l'assaut d'Epic13:40 - Scaleform & l'hélico de combat15:25 - Durango16:28 - Le craquage17:48 - Le casse20:56 - Le piège22:01 - Game Over

posted the 03/17/2023 at 02:10 PM by suzukube