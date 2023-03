Hello ! J'ai eu la chance d'être invité dans une salle VR en Martinique, et si je dois avouer que j'étais plutôt sceptique (je joue tout le temps sur mon Oculus Quest à Beat Saber), et que je suis super frustré de ne pas pouvoir commander un PS VR2 sur mon île (oui, non j'ai retenu vos propositions ah ah ah mais je VEUX y arriver seul), eh bien force est de constater que jouer en VR dans une salle, surtout en multijoueur, c'est quand même bien frais :-D !M'enfin voilà, ça fait du bien de voir que ça bouge un peu sur l'île, qui a été pas mal secoué par la crise du COVID19...