Alors pour celles et ceux qui ont eu un ordinateur 8 bits, et notamment un Amstrad CPC, vous avez sûrement déjà joué à Scooby-Doo, notamment via les nombreuses compilations sorties à l'époque.Et bien il faut savoir que le jeu auquel vous avez joué n'était absolument pas le jeu prévu à la base. Celui-ci devait en fait être un clone de Dragon's Lair, le célèbre jeu d'arcade, mais qui devait tourner avec moins de 100 kilo octets de RAM ...Allez je vous raconte l'histoire de ce projet démesuré ci-dessous ...

