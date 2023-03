Le studio indépendant Brightrock Games et le tout nouveau label CULT Games dévoilent Galacticare, un jeu de gestion d’hôpital sci-fi aussi poussé dans ses mécaniques de jeu que dans sa narration. Il est prévu sur PC (GOG et Steam), PlayStation 5 et Xbox Series X|S en 2023.[video]https://www.youtube.com/watch?v=TXLRtmf5DgE[/video]Un site officiel est mis à la disposition de tous pour suivre l’évolution de Galacticare.