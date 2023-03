Vidéo un peu particulière cette semaine, et qui parlera à tous ceux qui ont pu avoir un ordinateur 8 ou 16 bits, à savoir les compilations.Ça a été un véritable phénomène, arrivant à un niveau où il y avait plus de compilations à sortir que de nouveaux jeux, notamment sur Amstrad CPC.Et je reviens dans cette vidéo sur l'évolution des compilations, de leur première apparition dans un magazine (dans des pubs Micromania) jusqu'à leur extinction, en passant par l'âge d'or de l'Amstrad CPC.Et vous, quel a été votre première compilation ?

posted the 03/04/2023 at 03:26 PM by jedi