Étant donné qu'une version Xbox Series X|S n'a pas été confirmée depuis l'annonce de la nouvelle, beaucoup ont supposé que Sony avait payé pour l'exclusivité de la console. Cependant, ce n'est pas le cas.Un représentant des relations publiques a déclaré à Push Square qu'il n'y avait pas d'exclusivité liée au lancement du jeu. "Actuellement, Larian prévoit de sortir Baldur's Gate 3 sur PC, Mac, GeForce NOW et PS5. Cela dit, ils n'ont pas d'exclusivité et annonceront le support de plateformes supplémentaires si et quand ils seront prêts."