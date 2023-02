En effet en fin d'année dernière une console Switch collector The Legend of Zelda Tears of the Kingdom a été leaké avec son carton d'emballage. Les sceptiques, dont je fais parti, pensaient qu'il s'agissait d'un fake vu la facilité qu'il y a faire des mods et des fausses boites.Mais l'annonce de la version collector du jeu lors du dernier Nintendo Direct a permis de découvrir l'existence d'un symbole que personne n'avait jamais vu jusqu’à lors.... symbole qui etait deja sur la console collector leakée.Alors qu'attend Nintendo pour annoncé la sortie de cette console collector ?