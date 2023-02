Iglou profite du Neo Fest sur Steam pour tester les démos des jeux qu'il suit.Il commence par The Last Case of Benedict Fox, un jeu prévu pour avril.si vous aimez nos vidéos de gameplay sur la chaîne collective, pensez à vous abonner à la chaîne de Gameforever.fr !Bon visionnage.

posted the 02/08/2023 at 10:35 AM by obi69