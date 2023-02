Alex Battaglia présente la revue technique DF pour Forspoken, en examinant si le lancement difficile de la version PS5 est lissé pour la plate-forme PC. Malgré l’inclusion passionnante de DirectStorage pour accélérer les temps de chargement et de nombreuses options graphiques, y compris deux formes de RT, il y a quelques défauts profonds ici qui doivent être corrigés.



0:02 Introduction

0:35 Impressions initiales et menu des paramètres

1:20 Questions relatives à la RSF, au DLSS, au XeSS et au TAA

4:20 Problèmes de résolution dynamique (après le correctif 31/1)

5:30 Partage à taux variable (SRV)

6:03 Options de lancer de rayons : ombres et AO 10:03 Autres bugs et bizarreries

11:21 Tests de temps de chargement DirectStorage, plus de bizarrerie

15:26 Performances, paramètres « optimisés » et problèmes de VRAM

19:16 Conclusion Rejoignez le programme

De mon côté, c'est sur PS5 que je joue au jeu et je suis globalement plutôt agréablement surpris, que ce soit graphiquement ou au niveau du gameplay ! S'il n'est pas un bon JRPG, l'exploration et l'immensité des décors pousse à toujours avoir envie de découvrir et de fouiller cet univers, bien aidé par une bande son top, une VF que j'aime pas mal et un bon gameplay au niveau des combats.Seuls bémols : un monde un peu vide, même si justifié par le scénario, avec un bestiaire répétitif et un prix d'achat vraiment élevé sur PS5 comme sur PC, avec ses 79,99 € demandé pour le jeuEnfin, on notera que la version PC charge plus vite avec Direct Storage que la version PS5, avec 4.1 secondes contre 4.42 secondes pour la version PS5 (seulement si vous avez un très bon CPU, ne rêvez pas), mais qu'elle est également sujette à plus de bugs et de crashs. Et l'implémentation du Ray Tracing semble être bugguée (sur PS5 comme sur PC), et finalement pas si utile et visible que ça... Reste à la version PC la possibilité de jouer en 4K à 60 fps, mais sortez le budget pour cela ! Finalement, la version PS5 s'en sort pas trop mal ^^ !J'ai hésité à acheter le jeu sur PC, mais avec ma 1660 Ti, l'expérience de jeu semblait assez limitée... JE vais continuer à me cantonner à Overwatch 2, Fortnite, League of Legends et Valorant sur mon PC !