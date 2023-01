Attention, gros morceau aujourd'hui car on revient sur un des premiers blockbusters de l'histoire des jeux-vidéos, à savoir l'immense Wing Commander 2, développé par Origin Systems, et sorti en 1991 sur PC.On revient sur la conception de ce jeu, avec de nombreuses anecdotes et bien sur la traditionnelle revue de presse (qui pour le coup nous faisait rêver sur ce titre, car peu de monde avait alors les moyens d'y jouer à cause de la config monstre nécessaire pour s'y essayer).Un jeu clairement en avance sur son temps technologiquement parlant, mais également dans l'ambition du projet, avec un projet adulte, une narration proche du cinéma, et des moyens s'approchant de ceux d'une super-production d'Hollywood.Alors je reprends forcément juste après la sortie de Wing Commander, et donc pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu les 2 vidéos sur ce premier épisode fondateur (avec un retour sur la difficile conception du jeu ainsi que les nombreuses conversions, dont la magnifique version 3DO), je les remets ici ...