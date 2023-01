Clockwork Aquario, c’est d’abord l’histoire d’un jeu de Westone quasiment achevé en 1993, mais annulé parce qu’il ne collait plus à l’air du temps. 2 décennies plus tard, c’est une culture vidéoludique du rétrogaming solidement établie qui a sorti de l’oubli ce projet abandonné.

Les efforts d’un passionné (Steve Snake), qui s’est mis en tête de retrouver Clockwork Aquario et le compléter, ont ainsi permis au jeu de sortir en 2021. Ma critique n’entachera donc pas cette belle histoire, d’autant que la réalisation colorée et joyeusement bruyante renvoie aux souvenirs des années 90, mais le jeu aurait-il marqué ne serait-ce qu’un peu son époque s’il avait pu sortir en 1993 ? Certainement pas.

Au bout de 5 courts niveaux, le jeu n’offre finalement pas d’autres défis que le high score, et paraît effectivement bien désuet. Et pour un jeu de 2021, que propose-t-il face à une multitude de productions indé typées rétro ? Pas assez, forcément, et rien qui ne justifie son prix à plein tarif.

Les réglages façon « Sega Ages » et quelques artworks viennent toutefois agrémenter cette pièce de musée restaurée aussi soigneusement que possible, et qui saura toucher les rétrogamers.

Hé ben moi, j'ai adoré ce jeu ! Clockwork Aquario est jeu de plateforme/action qui fait la part belle au scoring. Ainsi, il faudra éliminer les ennemis en réalisant un maximum de combos pour scorer un max.

Il y a également des potions de vie (pour se refaire une santé) et des diamants (pour glaner de précieuses vies) qui seront à trouver ici ou là. Le jeu ne comporte que 5 stages, mais suivant le mode de difficulté choisi, vous devrez vous contenter d'un certains nombre de crédits pour finir le jeu. Cela rend l'expérience déjà bien plus ardue...

Mais surtout, ce p’tit bijou vidéoludique propose une réalisation 2D magnifique, bourré de couleurs, de petites animations qui donnent vie à l'ensemble, des sprites tout en rondeur et parfois imposants, une bande-son vitaminée, une animation sans faille et un brin d'humour qui donne vraiment l'envie d'y jouer et d'y rejouer encore !

Il n'aurait peut-être pas marqué son époque, mais il est clairement un soft qui plaira aujourd'hui, aux férus de scoring, aux amoureux du pixels finement travaillés, aux joueurs rétro exigeants.

