Je viens de decouvrir KartRider Drift, qui est tout juste sortie hier sur Steam (et d'autres support je crois, consoles, et meme smartphone)Tres bonne surprise ! Bon gameplay, bonne DA, il ya de quoi s'amuser, des courses Online, du 2v2, 3v3, et 4v4, du time attack, des classements, et du crossplay, tout ce qu'il faut !Je me suis amusé a tryhard la 1ere course du jeu cette nuit, pour l'instant je suis top1 Fr ! Bon il vient de sortir mais il ya deja du monde dans les classementsSi vous avez des conseils pour m'ameliorer ou si il yen a qui veulent m'ajouter sur steam pour doser n'hésitez pas !