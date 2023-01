Ça y est ! Depuis hier, les avantages du Xbox Game Pass sont disponibles dans League of Legends Wild Rift ! Débloquez les 97 champions de League of Legends Wild Rift et venez affronter d'autres joueurs en ligne dans de passionnants combats en PVP directement sur votre smartphone (moi, j'y joue sur ma tablette iPad Mini de 6e génération... Mais j'avoue que ça ne vaut pas l'ergonomie du jeu sur Galaxy Z Flip 4 qui est incroyable !

posted the 01/13/2023 at 12:38 AM by suzukube