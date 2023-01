Yoshida est apparu sur un stream japonais pour répondre aux questions des fans et il a répondu aux rumeurs concernant une version PC de Final Fantasy XVI." Il serait apparemment question qu'une version de FFXVI sorte sur PC, mais personne dans l'équipe n'a jamais parlé d'une version PC. Je me demande pourquoi les gens supposent que ça arrivera six mois après la version PS5, alors allez-y et achetez une PS5."Lors du "PlayStation 5 Showcase 2020", la première bande-annonce de FFXVI indiquait que le jeu serait "également disponible sur PC". Deux ans plus tard en novembre 2022, la bande-annonce PS5 « Play Like Never Before » mentionnait que FFXVI serait une "exclusivité PS5 pendant six mois".Même si il est évident que ça arrivera sur PC un jour mais peut-être pas directement six mois âpres la sortie PS5 (Final Fantasy 7 Reamek ayant mis un an et demi a sortir sur PC alors que l'exclue PS4 etait d'un an), Final Fantasy XVI sortira bel et bien uniquement sur PS5 le 22 juin 2023.