Xbox série S : 1080p/30 ips



Xbox série X :

- Mode Qualité : 2160p/30fps

- Mode performances : 1080p/30fps



PS5 :

- Mode Qualité : 2160p/30fps

- Mode performances : 1080p/30fps



- Cette comparaison a été faite avec la version démo de One Piece Odyssey. Ses performances correspondent à la version finale du jeu.

- La PS5 a de meilleures ombres et un poping légèrement inférieur par rapport à la Xbox Series S|X.

- Temps de chargement légèrement plus rapides sur PS5.

- La Xbox Series S a légèrement réduit la végétation et la distance de tirage.

- Quelques problèmes de framerate en mode qualité sur PS5 et XSX. Le mode performance en 1080p semble insuffisant considérant qu'il s'agit d'un titre intergénérationnel avec des améliorations graphiques anecdotiques.

- En bref, One Piece Odyssey est un jeu solide, mais je considère qu'Unreal Engine 4 est un moteur qui a montré de meilleurs résultats d'optimisation sur ces plateformes.

La version PS5 présente les meilleures performances en jeu.Sinon, j'ai commencé la démo de One Piece (et je ne garantis pas que je terminerai la démo), et, à ma grande surprise, c'est un vrai RPG au tour à tour ^^ ! Je n'avais pas suivi l'actualité autour du jeu...