L’année 2023 sera faste pour les fans du genre horreur et survie. Avec entre autres le remake de Dead Space prévu à la fin du mois, puis celui de Resident Evil 4 en mars sans oublier celui du grand classique System Shock, il y a de quoi festoyer. Pourtant, aucun d’entre eux ne s’attarde au thème des dinosaures : une donnée que veut changer le développeur solo LogDev avec Paleophage. Intrigué par ce jeu à la troisième personne (TPS) qui s’apparente à un Dino Crisis, j’ai approché son créateur pour lui poser quelques questions. Voici le résultat de cette entrevue exclusive!Je m’appelle Logan Chitwood, on me connait sous le nom de LogDev en tant que développeur indépendant, et je crois que j’ai toujours voulu travailler dans le développement de jeux, d’une manière ou d’une autre. J’ai grandi dans le sud du Wisconsin, qui a sa propre histoire avec l’industrie du jeu. C’est peut-être la combinaison de l’exposition à cette industrie et aux personnes qui y sont associées de manière périphérique, et du fait de jouer à des jeux vidéo toute ma vie, qui m’a donné envie de poursuivre le développement de jeux par moi-même.J’ai toujours su que je voulais développer un jeu de survie et d’horreur avec des dinosaures, je pense qu’ils sont largement sous-utilisés dans un contexte d’horreur. J’ai également été un paléo-enthousiaste toute ma vie et les dinosaures me fascinent tout particulièrement. J’ai en fait eu l’idée de base du jeu à l’été 2018, qui se déroulait dans un cadre beaucoup plus générique de type laboratoire/jungle de science-fiction. Plus tard cette année-là, j’ai assisté à Daisho Con (RIP, il n’a malheureusement pas survécu à la pandémie) dans les Wisconsin Dells, qui est une sorte de destination touristique dans le Wisconsin. La conférence se tient toujours au Kalahari Resort and Convention Center, un complexe sur le thème de l’Afrique avec un parc aquatique intérieur.Cela faisait un moment que je réfléchissais au concept du jeu, et le fait de voir le centre de convention bondé, avec toutes les images de la faune et de la flore, m’a fait penser à l’environnement intéressant et chaotique dans lequel le jeu pourrait se dérouler. C’est alors que j’ai décidé de le situer dans une conférence de paléontologie, où une nouvelle sorte de technologie génétique se déchaîne lors d’une présentation. Le jeu ne se déroule pas dans un centre de congrès ou un hôtel spécifique du Wisconsin, mais les amateurs et amatrices de congrès du Midwest reconnaîtront sans doute un certain nombre de décors dans le jeu final, qui se déroule canoniquement à Milwaukee. Puis, en janvier 2019, le remake de Resident Evil 2 est sorti, et y jouer a suffi à relancer mes propres ambitions, et j’ai commencé le développement de Paleophage pour de bon peu de temps après.Dino Crisis est une énorme source d’inspiration, mais je ne dirais pas que je lui emprunte trop de choses directement. C’est un jeu auquel j’ai joué quand j’étais très jeune. Je l’ai acheté parce qu’il y avait le mot « Dino » sur la couverture, mais je n’étais pas au courant de son contenu ou de sa classification par âge et, honnêtement, il m’a fait très peur. Je pense qu’il m’a fallu environ un an pour le terminer la toute première fois que j’y ai joué, car je ne pouvais pas jouer pendant de très longues sessions. Je devais avoir environ 6 ans, je crois. Je le rejoue maintenant tous les ans ou tous les deux ans.En ce qui concerne les emprunts, à part le concept de dinosaure-survie-horreur, il n’y a pas beaucoup de similitudes directes. Paleophage se déroule dans un cadre très urbain, et est beaucoup plus dans le style des récents jeux à la troisième personne de Resident Evil que le premier Dino Crisis. Cependant, une chose que je voulais explorer à partir de Dino Crisis, c’était l’idée de « Panic Horror » qui devait être une sorte de sous-genre de « Survival Horror » de Resident Evil. Le système de rencontres dynamiques de Paleophage a été inspiré par ce concept.Comme je l’ai mentionné dans ma réponse précédente, il est principalement basé sur le concept de « Panic Horror » que Dino Crisis a introduit à l’origine. Je voulais créer un système qui distingue le jeu et qui crée spécifiquement des moments de jeu émergents pour induire la panique chez le joueur ou la joueuse. Ces moments se situent à des carrefours tout au long du jeu (bien qu’ils ne soient pas visibles pour le joueur ou la joueuse), où, de manière quelque peu aléatoire et en fonction d’un certain nombre d’autres facteurs, des rencontres avec des dinosaures peuvent se produire. Nous espérons que les joueurs et les joueuses resteront vigilant·es et qu’ils ou elles pourront se raconter des histoires sur des scénarios uniques qui se sont produits de manière apparemment naturelle au cours de leurs parties.Je pense que c’est une sorte d’élément de base du genre de l’horreur à ce stade-ci. Ce n’est certainement pas le cas en tout temps, mais dans Paleophage, c’est pour deux raisons principales : cela donne au jeu un peu plus de variété, car chaque personnage jouable a une sensation et un style légèrement différents de la façon dont vous devez le jouer, et il est important pour l’histoire qu’il y ait deux personnages jouables principaux. Ces deux personnages remplissent des rôles différents qui sont essentiels pour faire avancer l’histoire.En ce qui concerne la raison pour laquelle vous jouez les deux personnages dans une campagne, j’ai fait attention à ne pas dépasser l’envergure du jeu en tant que développeur indépendant essentiellement solo. Je ne pense pas avoir le temps ou les ressources nécessaires pour créer deux campagnes complètes et indépendantes pour chaque personnage, et je ne trouve pas très intéressant que l’on vous demande de rejouer la même campagne, mais avec un personnage différent, donc dans Paleophage, il y aura des séquences tout au long de l’histoire où vous passerez d’un personnage à l’autre.Je ne veux pas en parler trop en détail, mais le jeu comportera des séquences assez intéressantes qui, je l’espère, plairont aux gens. Pour n’en citer que quelques-unes, il y aura un segment de vision nocturne, une sorte de combat de boss dans un parc aquatique couvert, et une rencontre tendue avec un dinosaure qui fonce sur un pont aérien entre les deux grandes structures urbaines où se déroule le jeu.Pour encourager Paleophage et son développeur indépendant, je vous invite à ajouter le jeu à votre liste de souhaits Steam . Vous serez ainsi notifié de sa sortie en 2023 pour passer à l’achat si vous en avez envie. Dans tous les cas, je tiens à remercier personnellement Logan Chitwood pour sa confiance et je lui souhaite beaucoup de succès avec son premier projet!