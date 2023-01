Playstachouffle

Le titre est très clair. Vous préférez la PS5 en position horizontale ou verticale ? J’ai vu des rumeurs comme quoi en position verticale entraînerait une surchauffe à cause du liquide de refroidissement qui bla bla bla, donc détérioration des composantes etc. Oui ça date et j’y crois moyen mais chaud.Perso la mienne est en verticale, voilà. Bref d’un point de vue purement esthétique ou autres, vous préférez mettre votre ps5 en position verticale ou horizontale ? J’imagine que la grosse majorité l’a met en verticale vu qu’inconsciemment Sony nous y habitue à ses pubs où la console est quasi tout le temps en verticale.