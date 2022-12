Pour terminer l'année, j'ai choisi de revenir sur un titre méconnu de l'Amiga et du CD32, que j'apprécie particulièrement et qui malheureusement n'a pas eu beaucoup de succès, la faute à une sortie tardive sur la machine en 1994 : Benefactor de Digital Illusions.Et oui, Digital Illusions, on parle bien ici de ceux derrière Battlefield ou bien encore Star Wars Battlefront, il s'agissait ici d'un de leur tout premier jeu.Et j'en profite pour souhaiter un excellent réveillon à toute la commu Gamekyo !!!

posted the 12/31/2022 at 09:05 AM by jedi