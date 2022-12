Avant que 2022 ne se termine, au tour de Game Forever de désigner son jeu de l’année !



vous pouvez consulter les avis sur les jeux grâce aux hyperliens insérés par: un grand merci à lui !: le classement est établi à partir des avis donnés par toute la communauté tout au long de l’année, enrichi par les voix du jury ; et vous avez été nombreux à participer, donc merci à Twinsen, Iglou, Wizzy, PXL, BillHimself et moi-même !Le classement de Game Forever reflète l’activité du site et les préférences de la communauté. Si un jeu sorti en 2022 (ou toute fin 2021) est dans la liste, c’est qu’il a su retenir l’attention de notre communauté.Et notre jeu de l’année 2022 est…C’est peu dire que le jeu a énormément compté pour Iglou, « le grand jeu d'aventure que beaucoup attendaient et un des meilleurs jeux de tous les temps », mais aussi « une synthèse parfaite de la formule Souls que le studio peaufine depuis plus d'une décennie ».Pour Twinsen marqué au fer rouge, « Tout transpire la maîtrise, la passion et l'absence de compromis ».Lulah tempère un tout petit peu cet enthousiasme, mais Elden Ring « assure toutefois la démonstration selon laquelle FromSoftware a dans ses rangs des dizaines de petits Midas ».Wizzy quant à lui s’incline : « Ce fut [pour lui] un maelstrom de peines, d'épreuves mais aussi de joies immenses. »Luxe suprême, Iglou a rédigé un dossier centré sur l’histoire d’Elden Ring , sans compter le longplay à voir surLe vainqueur ne faisait donc aucun doute !4 tortues d’enfer ont pourtant fait de l’ombre au géant :se détache en effet nettement, avec même 5 avis au compteur en 2022 (soit un de plus qu’Elden Ring). Il n’a cependant pas eu de nombreux points du jury, mais sa présence à la 2ème place du classement est tout sauf une surprise, tant notre communauté est le cœur de cible parfait pour ce jeu.A égalité sur la 3ème marche du podium :a su charmer tous ceux qui y ont joué, avec 3 avis tous positifs ; eta fait l’objet d’un double avis, et récolte les louanges de Twinsen et moi-même.De nombreux jeux plébiscités sur Game Forever cultivent la fibre nostalgique des joueurs : c’est le cas notamment de, le DLC deou encore la compilationD’autres ne sont pas forcément les plus ambitieux, mais ont su retenir l’attention pour leur réalisation, commeouL’inverse de ces autres jeux, qui paraissaient mieux armés pour entrer dans la course au jeu de l’année, mais qui recueillent tout de même quelques suffrages pour figurer dans le classement : il en est ainsi de, massacré par PXL mais sauvé par Iglou ; etqui a su me convaincre.Enfin,etétaient invités à la fête, mais sans votes du jury.C’est notamment le cas de, adopté partout mais qui n’a pas soulevé ici un enthousiasme débordant.etfigurent également parmi ces jeux diversement appréciés., commePour le moment,est au dessus de la ligne de flottaison, à l’inverse de tous ces jeux 2022 que l’on peut qualifier de, ou encoreont recueilli des avis mitigés, tandis queécope même d’un rouge.: Mario + The Lapins Crétins – Sparks of Hope, le remake de The Last of Us sur PS5, Sifu, Sonic Frontiers, Pokémon Écarlate / Violet, The Quarry, High on Life, Gotham Knights…: cette année, de nombreux jeux 2021 ont également été testés, et certains jeux plus anciens, qui avaient reçu ici un accueil mitigé (comme The Last of Us 2) ont pu voir leur baromètre remonter.(*)2 –: 16 points3 –: 11 points3 –: 11 points5 –: 8 points6 –: 7 points6 –: 7 points6 –: 7 points9 –: 6 points9 –: 6 points9 –: 6 points12 –: 5 points12 –: 5 points14 –: 4 points14 –: 4 points