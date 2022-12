Malgré de bons retours presse sur la preview des premiers chapitres, la demo publique PS5 de Forspoken produite pour l'occasion aura finalement fait plus de mal que de biens aux précommandes jeux.Outre le gamedesign et le gameplay que beaucoup n'ont pas compris, c'est aussi sur certaines parties techniques que le jeu a été froidement reçu dont des soucis lié au HDR.Il est donc bon d'entendre que les développeurs lors d'une interview ont dit être conscients du problème et que ce ne sera plus un problème lors du lancement du jeu sur PS5 et PC en janvier prochain.