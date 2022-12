Bonjour tout le monde ! Je viens vous présenter Génération Nintendo, un site et un forum pour parler des jeux sortis sur console Nintendo dans une ambiance chill (depuis 2008 ).Génération Nintendo est un site de taille modeste à but non-lucratif, sans pub sur ses pages, et qui ne génère aucun revenu. Le thème du site est Nintendo, pour autant nous ne sommes pas affiliés à leur entreprise. Voyez GN comme une sorte d'association bénévole, nous sommes une petite famille qui aime discuter de jeux vidéos, partager et s'amuser ensemble. Cela nous empêche pas d'être organisé et de proposer du contenu de qualité quand il le faut. Notre crédo est de ne pas perdre de vue qu'on est là avant tout pour notre passion, sur notre temps libre. Pas besoin de trop se prendre au sérieux, c'est ça l'esprit de GN.GN est constitué de 2 parties essentielles qui nous définissent. La première grosse partie, c'est l'aspect rédactionnel : avec les pages de news, les tests, les aperçus, les dossiers... Nos rédacteurs informent de l'actualité Nintendo et rédigent des critiques de jeux retro ou actuels. La deuxième partie c'est l'aspect communautaire. La communauté du site est principalement centralisée sur le forum et la chatbox. Avec un compte utilisateur vous aurez accès à votre profil, un système de MP, un gestionnaire de collection, et un système de contribution. Il vous est possible de contribuer à GN de multiples façons : en participant à tout type de discussion sur le forum, et également en apportant votre propre contenu.Actuellement nous recrutons des rédacteurs ! Vous êtes à l'aise avec la langue française et vous avez envie de contribuer à un site ? Alors apportez votre aide à Génération Nintendo en candidatant pour être rédacteur ! Vous serez amené à écrire des news sur l'actualité de Nintendo, et/ou des tests/dossiers sur les jeux sortis sur console Nintendo, retro ou actuel.