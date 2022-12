Petit retour cette semaine sur les ordinateurs Thomson des années 80, à savoir ici les MO5 et autres TO7.Et bien sachez qu'à l'époque, dans le vénérable magazine Tilt, il y avait une rubrique dénommée 'Le Super Flop du Mois', où un journaliste s'amusait à détruire un jeu en particulier (car oui vous allez voir ils n'y allaient pas avec le dos de la cuillère, un peu comme le personnage Ze Killer dans Consoles plus pour ceux qui ont connu).La différence, c'est qu'ici ils donnaient un droit de réponse au développeur ... et c'était en général assez savoureux ...Et donc, ce jeu était-il si nul ? Et bien je l'ai testé pour en avoir le coeur net ... avant de décrypter l'article en question.