Square Enix m'a offert un code de Dragon Quest Treasures pour découvrir le jeu avec ma communauté ! Et ça tombe bien, ça m'a permis de me lancer dans ce Dragon Quest que l'on m'a décrit comme à la croisée entre une chasse aux trésors et un Pokémon ! Et finalement, manette en main, ça donne quoi ?Eh bien, c'est plutôt sympathique, graphiquement, c'est même plutôt sympa pour de la Switch, au-dessus d'un Pokémon Violet (pas bien difficile, me direz-vous...), avec une ambiance enfantine qui va d'ailleurs avec les héros, très jeune, mais également le gameplay, simplifié au maximum. On sent que le jeu se veut être très accessible pour les néophytes, et il conviendra parfaitement à des enfants de 6 à 12 ans, la cible du jeu, je suppose...Un jeu qui me semble donc ne tout simplement ne pas être ma cible, mais qui pourrait correspondre à un jeune public, dès lors qu'il saura lire, pour au moins suivre l'intrigue du jeu !