Suite et fin de l'ultime concours du Père Fouettard, qui prend fin cette année après 15 ans d'existence.Pour cette journée final, nous avons testé les jeux les plus mauvais, les ingnobles possibles.Au hasard ; un jeu Alien façon Pacman (merdique), l'ignoble (et pourtant officiel) Custer's revenge sorti sur Atari et où le but est de violer une indienne, un Inspecteur gadget complètement pété ou encorela pire version de Mortal Kombat 3.Au final, 24 avis avis auront été publiés pour le concours et tout les participants recevront pour cet ultime édition le titre de Père Fouettard.Bonne lecture.