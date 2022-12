Cela fait plusieurs années que le légendaire Criterion n'a pas livré de nouveau jeu Need for Speed, mais le studio est de retour avec NFS Unbound et... c'est vraiment impressionnant ! Dans cette vidéo, Oliver Mackenzie explique comment le moteur Frostbite est déployé sur ce titre, comment il se classe par rapport aux précédents classiques NFS de Criterion - et oui, nous obtenons tous les détails sur la comparaison entre la PlayStation 5, la Xbox Série X et la Xbox Série S.





Pas de résumé, mais vous êtes libre d'en faire un dans les commentaires, je l'intégrerais à l'article. Je note pour ma part une étonnante plage 1080p/1440p sur Xbox Series S et du 1800p/2160p sur PS5 pour du 2016p/2160p sur Xbox Series X (mais avec quelques drop framerate curieusement). Le tout en 60 fps, de quoi là encore rassurer sur les jeux full Next-Gen ^^ !Pour le reste, excellente analyse de Digital Foundry, très intéressante, comme à leur habitude ! Elle permet de se rendre compte de l'évolution par rapport à Heat que je trouvais minime voire inexistante à l'écran, mais en réalité, la série a bien évoluée.