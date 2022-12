Jeux Video

Je mets ça en blog car la source, c'est AREAJUGONES qui pour l'heure ne s'est pas illustré avec suffisamment de choses pour être certain de la viabilité (juste les couleurs de DualSense et le PS Plus sur certains mois).



Donc :



- Un pur remake de Metal Gear Solid (le 1 ou le 3, on ne sait pas encore)

- Exclusivement sur PS5 : pas de cross-gen donc

- L'officialisation aurait lieu "très prochainement"



A suivre mais vu la nouvelle politique de Konami dernièrement, c'est tout sauf impossible, et restera surtout à voir qui se chargera du chantier