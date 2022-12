Bonjour tout le monde !



Je suis en plein trip Saint Seiya (je me refais toutes les séries) et j'aimerai jouer au jeu Saint Seiya Soldier soul sur PC car je n'ai plus de ps3 ou ps4.

Au miracle le jeu n'est plus dispo en démat sur steam ou instant gaming.

Quelqu'un sait où je peux trouver le jeu ?