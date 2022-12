Yo ! Voila je vais pour m'acheter une RTX 3070 Il y a 2 3 cartes qui m'interesse sur amazon, j'ai maté quelques video et quelques comparatifs mais je voudrais votre avis perso / des retours. La 3070 Zotac Twin edge a 470€ La 3070 asus dual v2 oc a 490€ La 3070 asus tuf gaming v2 oc x3 a 536€ La 3070 Ti asus tuf gaming v2 oc x3 a 566€ Si la difference n'est pas folle, perso je prend la moins cher ! Merci d'avance !

posted the 12/02/2022 at 01:14 PM by kazey77