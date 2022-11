Nan j'déconne, les jeunes, vous ne pouvez pas comprendre.Ma collègue m'a offert un Monster Truck Grave Digger en Lego Technique, et ça m'a rappelé plein de souvenirs !(profites-en pour me follow et pour me réexpliquer pourquoi Bayonetta 3 devrait sortir sur PS5 et PC RTX 4090, et pourquoi les comparatifs PS5 vs XBOX SERIES c'est mal en commentaires).J'ai retrouvé Monster Truck Madness 2 ! Déjà, surprise ! Il fonctionne sur Windows 11 et deuxièmement : Bordel la physique était vraiment top à l'époque !EDIT VAS Y J'FAIS UN LET'S PLAY SUR LE JEU !AHAHAHAHAH J'SUIS TROP HEUREUX DE MA CONNERIE