Bonjour j'aurais deux questions svp : - la conversion du gold en gamepass ultimate est elle toujours disponible pour 1€ ? Je n'arrive pas à trouver d'infos fiables et ce serait pour qu'un pote le fasse demain - en ayant bénéficié par le passé de cette conversion est il possible de refaire la manipulation une fois l'abonnement arrivé à échéance ? Merci par avance pour vos réponses

posted the 11/13/2022 at 03:16 PM by liquidsnake66