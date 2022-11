Twitter

Une démo était sortie avant la sortie du jeu, mais elle était uniquement en ligne et un abonnement Nintendo Switch Online était nécessaire, c'est plus le cas, elle est disponible pour tous.A savoir pour cette démo :Certains modes de jeu de la démo peuvent être joués à un nombre limité de fois.Pour Quick Battle, vous pouvez jouer jusqu'à 7 matchs, et pour Cup Battles, la Cannon Cup est jouable une fois.Rappel : depuis la sortie, nous avons eu 2 mise à jour :22 Juillet 2022-Nouveaux personnages : Daisy et Maskass-Nouvel équipement : Chevalier-Nouveau terrain : Ruines du Désert22 Septembre-Nouveaux personnages : Pauline et Diddy Kong-Nouvel équipement : Baril-Nouveau terrain : PlanétoïdeDonc une troisième mise à jour : 22 Novembre ?-Nouveaux personnages :-Nouvel équipement :-Nouveau terrain :Il y a une probabilité que nous ayons au minimum 20 personnages jouables en tout (10 de base + les mises à jour).5 nouveaux équipements et 5 nouveaux terrains en plus du contenu de base.